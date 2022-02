Кайлу Лаури ошибочно засчитали трехочковый в первом овертайме матча против «Хорнетс»

В первом овертайме матча между и арбитры ошибочно засчитали разыгрывающему «Хит» трехочковый. На повторе отчетливо видно, что игрок наступил на линию, исполняя бросок.

Эпизод произошел за 2:02 до конца овертайма. Арбитры не стали пересматривать момент.

«Хит» одержал победу над «Хорнетс» во втором овертайме со счетом 111:107.

«Чтобы остановить игру, у арбитров должно быть сомнение. К сожалению, в данном эпизоде у нас не было сомнений, поэтому мы не остановили игру», – пояснил главный судья Шон Райт.

Since we’re going to double-OT, seems like a good time to revisit this Kyle Lowry OT 3-pointer... pic.twitter.com/PRA8oHqgFI