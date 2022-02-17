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    Лу Уильямс вышел на первое место в истории НБА по количеству матчей, проведенных в качестве запасного игрока

    Теги Атланта Джамал Кроуфорд Лу Уильямс НБА Делл Карри Баскетбол

    Защитник «Атланты» Лу Уильямс обошел Делла Карри по количеству матчей, проведенных за карьеру в качестве запасного игрока, и поднялся на первое место в истории НБА по этому показателю.

    Приняв участие в игре против «Орландо» (130:109) в среду, 35-летний Уильямс провел свой 985-й матч с выходом со скамейки запасных.

    Стартовые пятерки в НБА впервые стали отслеживаться в сезоне-1970/71.

    Уильямс является трехкратным обладателем награды лучшему запасному игроку года и делит с Джамалом Кроуфордом первое место по этому показателю в истории лиги.

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