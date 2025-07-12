22+12+6 Лиама Макнили (29-й пик драфта-2025) позволили «Шарлотт» обыграть «Юту» в Летней лиге

Новичок «Хорнетс» внес весомый вклад в победу команды.

Макнили вошел в игру со скамейки запасных и реализовал 7 из 16 бросков с игры, 3 из 6 из-за дуги и 5 из 5 штрафных, став самым результативным игроком команды с 22 очками.

За 28 минут на площадке 19-летний форвард также собрал 12 подборов (5 – в атаке) и отдал 6 передач при 3 потерях.

Встреча закончилась победой «Шарлотт » – 111:105.