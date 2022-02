Болельщики тель-авивского «Маккаби» пытались прорваться в раздевалку после поражения в Кубке Израиля

Тель-авивский в понедельник проиграл в дерби «Хапоэлю» в полуфинальном матче Кубка Израиля со счетом 80:90.

Недовольные результатом болельщики «Маккаби» после игры попытались проникнуть в раздевалку команды. Между ними и сотрудниками службы безопасности арены возникла потасовка.

Баскетболисты в итоге покинули «Menora Mivtachim Arena» с задержкой, использовав запасной выход. Главного тренера «Маккаби» Янниса Сферопулоса сопровождала охрана.

