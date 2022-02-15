Джинни Басс: «Для меня Мэджик Джонсон все еще работает в «Лейкерс»

Владелец Джинни Басс рассказала, что бывший президент клуба по-прежнему помогает организации.

«Для меня Мэджик Джонсон все еще работает в «Лейкерс». Если брать официальную составляющую, то в нужно быть очень осторожным и серьезно подходить к вопросу того, кто ведет переговоры от лица клуба. В этом смысле Мэджик не может представлять нас. Но если мы говорим о поддержке, о мудрости, о знаниях, то я спокойно звоню ему, когда нуждаюсь в этом», – заявила Джинни.

По словам Басс, она консультировалась с Джонсоном в начале декабря, когда беспокоилась по поводу направления, в котором движется команда.

«Мы встретились. Я спросила: «Стоит ли волноваться? Как ты видишь ситуацию?» Он стал говорить о травмах, о том, что у этой команды пока не было шанса проявить всю свою силу. Он очень спокоен и проницателен. Я ценю то, что он видит ситуацию в перспективе, а не реагирует на каждую игру», – рассказала Басс.

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