Ричард Джефферсон: «Потолок нынешних «Лейкерс» – второй раунд плей-офф»

Чемпион НБА в составе «Кавальерс», эксперт ESPN Ричард Джефферсон оценил перспективы в нынешнем сезоне.

«Лейкерс» могут стать лучше и показывать более сильную игру. Пока что они играли ужасно, думаю, все это признают. Итак, могут ли они стать лучше? Да, могут. Смогут ли они с нынешним составом претендовать на победу в конференции или чемпионате в целом? Ответ нет.

В лучшем случае, если они разыграются, то могут пройти во второй раунд и избежать вылета в первом второй год подряд. Но им очень важно избежать участия в плей-ин. Только представьте, что они по-прежнему демонстрируют не лучшую игру, а потом участвуют в плей-ин и попадают на этих неумолимых «Санз» или «Уорриорз». Это будет вылет в первом раунде», – заявил Джефферсон.

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