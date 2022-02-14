Пабло Ласо стал рекордсменом среди тренеров «Реала» по победам в чемпионате Испании

Главный тренер в воскресенье одержал юбилейную победу в чемпионатах Испании.

Благодаря успеху во встрече с «Уникахой» (92:91) Ласо стал рекордсменом среди тренеров «Реала» по победам матчах в чемпионата Испании.

Победа стала для Ласо 362-й во главе мадридского клуба в АСВ, он обошел известного тренера Лоло Санса.

Ласо добился этого результата в 442 матчах, процент побед в 11-м для специалиста сезоне во главе «Реала» составляет 82.

Наши клубы должны вкладываться в российских игроков и тренеров. Только так можно оставить после себя наследие