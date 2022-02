22 очка и 5 передач Кариса Леверта помогли «Кливленду» обыграть «Индиану»

Защитник Карис Леверт в пятницу провел второй матч за .

«Кавальерс» в гостях играли против «Пэйсерс» (120:113), за которых Леверт выступал до недавнего обмена.

Леверт записал на свой счет 22 очка (10 из 19 с игры), 2 подбора, 5 передач и 3 перехвата. Карис также отличился в концовке, когда набрал 8 очков.

Болельщики «Индианы» во время представления составов встретили экс-игрока команды аплодисментами.

