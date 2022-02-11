Велимир Перасович – о матче с «Црвеной Звездой»: «УНИКСу необходимо упрочить свое положение в восьмерке лучших»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович рассказал о задачах команды в матче Евролиги с «Црвеной Звездой».

– крепкая, физически сильная команда, одна из лучших защищающихся в . Может быть, сербский коллектив и проиграл некоторые матчи, тем не менее, они всегда используют возможность выиграть.

Этот матч очень важен для УНИКСа. Нам необходимо упрочить свое положение в восьмерке лучших команд. Борьба за плей-офф продолжается. Задача-минимум сейчас – выиграть все домашние поединки в турнире», – заявил Перасович.

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