Реджи Джексон стал автором победного попадания в матче с «Лейкерс»

Разыгрывающий принес команде победу в дерби с «Лейкерс» (111:110).

Джексон на последних секундах прошел через всю площадку, обыграл двух соперников и набрал 2 очка из-под кольца – 111:110.

в оставшиеся 4,1 секунды до сирены не смогли поразить кольцо. Ответственность за спасительный бросок взял на себя форвард Энтони Дэвис, но он оказался неточным.

На счету Джексона 25 очков (10 из 20 с игры), 8 подборов и 6 передач.

«Клипперс» (27-27) идут восьмыми на Западе, «Лейкерс» (25-28) расположены на девятом месте.

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