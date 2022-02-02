Евролига. ЦСКА принимает «Анадолу Эфес», УНИКС в гостях сыграет с «Альбой»

В среду, 2 февраля, в рамках 24-го раунда регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 пройдут три матча.

ЦСКА в Москве принимает действующего чемпиона Евролиги турецкий «Анадолу Эфес».

Казанский УНИКС сыграет на выезде с немецкой «Альбой».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 18-3, Барселона Испания – 18-5, Милан Италия – 15-6, Зенит Россия – 14-7, ЦСКА Россия – 13-8, Олимпиакос Греция – 12-8, УНИКС Россия – 12-9, Бавария Германия – 11-12, Монако Монако – 11-12, Фенербахче Турция – 10-10, Анадолу Эфес Турция – 10-11, Маккаби Плейтика Израиль – 10-11, Виллербан Франция – 9-14, Црвена Звезда Сербия – 8-13, Баскония Испания – 7-15, Альба Германия – 6-15, Панатинаикос Греция – 5-16, Жальгирис Литва – 3-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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