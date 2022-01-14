Евролига. ЦСКА – «Виллербан», «Реал» против «Басконии»

В пятницу, 14 января, в рамках 21-го раунда Евролиги-2021/22 московский ЦСКА принимает французский «Виллербан».

Испанский «Реал» в Мадриде встретится с соотечественниками из «Басконии».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 16-4, Реал Испания – 14-3, Олимпиакос Греция – 12-6, Зенит Россия – 12-6, УНИКС Россия – 11-7, Милан Италия – 11-6, ЦСКА Россия – 11-7, Анадолу Эфес Турция – 9-10, Виллербан Франция – 8-9, Фенербахче Турция – 8-10, Монако Монако – 8-11, Бавария Германия – 8-11, Баскония Испания – 7-11, Црвена Звезда Сербия – 7-11, Маккаби Плейтика Израиль – 7-11, Альба Германия – 6-11, Панатинаикос Греция – 4-14, Жальгирис Литва – 3-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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