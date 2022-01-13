США призвали МОК доказать, что официальная форма Пекина-2022 сделана без использования труда уйгуров

США призвали Международный олимпийский комитет ( ) доказать, что официальная форма Пекина-2022 сделана без использования труда уйгуров.

Известно, что форму изготавливали компании Anta Sports и Hengyuanxiang Group. Они использовали хлопок из региона Синцзян, где и проживает большинство уйгуров.

Комиссия конгресса США по Китаю считает, что этот хлопок могли собирать сами уйгуры, которых заставляли работать.

В конце 2021-го США и еще ряд стран объявили дипломатический бойкот Олимпиаде-2022 в из-за притеснения уйгуров властями Китая.

Как выглядят лагеря, куда Китай согнал уйгуров, и что там творится? За это Олимпиада-2022 получила бойкот