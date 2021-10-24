ЦСКА объявил об уходе из команды Кеннета Фарида

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Московский ЦСКА на официальном сайте объявил об уходе из команды форварда Кеннета Фарида (32 года, 203 см).

Бывший игрок НБА и сборной США подписал с ЦСКА 2-месячное соглашение в октябре на фоне эпидемии травм в передней линии армейцев. Кеннет прибыл в Москву после длительной паузы в карьере и короткого периода в чемпионате Пуэрто-Рико.

Фарид принял участие в 11 матчах, набирал в среднем 2,3 очка, 2,6 подбора, 0,4 перехвата и 0,2 блок-шота за 9,1 минуты на паркете.

«За время выступлений в красно-синих цветах Кеннет проявил себя настоящим профессионалом. Он без возражений принял вспомогательную роль, включился в усердную работу, полностью сконцентрировался на адаптации к системе команды и стал одним из ключевых элементов, позволивших команде пройти непростой период. Кеннет проявил себя умелым, опытным, ответственным игроком, отличным товарищем по команде. Мы благодарны Мэнималу за его помощь, позитивную энергию, вклад в наши успехи. Надеемся, в ЦСКА он смог «перезапустить» карьеру, почувствовать вкус баскетбола высокого уровня. Искренне желаем Кеннету здоровья и удачи на следующем жизненном этапе!» – говорится на сайте ЦСКА.

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