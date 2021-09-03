«Локомотив-Кубань» объявил об отставке Евгения Пашутина

Теги Локомотив-Кубань Еврокубок отставки Евгений Пашутин Андрей Ведищев Единая лига ВТБ Баскетбол

«Локомотив-Кубань» объявил об уходе из клуба главного тренера Евгения Пашутина.

Контракт расторгнут по обоюдному желанию. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Бранко Максимович.

Решение о смене тренера прокомментировал президент краснодарского клуба Андрей Ведищев.

«Мы благодарим Евгения Юрьевича Пашутина за плодотворную работу на протяжении двух с половиной сезонов. Он возглавлял команду в непростое время, связанное с пандемией, и добился определенных успехов. Однако в последнее время – уже довольно продолжительное – «Локо» не показывал необходимого уровня игры, защиты и ротации. И эта ситуация вынудила нас принять это решение.

Надеюсь, наши болельщики воспримут эту новость с пониманием. Руководить командой в ближайших матчах будет Бранко Максимович», – заявил Ведищев.

«Локомотив-Кубань» в среду проиграл на выезде «Гамбургу» в матче Еврокубка. Команда идет на 3-м месте в группе А евротурнира с результатом 5-2. В Единой лиге ВТБ «Локо» на 5-й строчке (5-3).

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