«Локомотив-Кубань» объявил об отставке Евгения Пашутина

«Локомотив-Кубань» объявил об уходе из клуба главного тренера Евгения Пашутина.
Контракт расторгнут по обоюдному желанию. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Бранко Максимович.
Решение о смене тренера прокомментировал президент краснодарского клуба Андрей Ведищев.
«Мы благодарим Евгения Юрьевича Пашутина за плодотворную работу на протяжении двух с половиной сезонов. Он возглавлял команду в непростое время, связанное с пандемией, и добился определенных успехов. Однако в последнее время – уже довольно продолжительное – «Локо» не показывал необходимого уровня игры, защиты и ротации. И эта ситуация вынудила нас принять это решение.
Надеюсь, наши болельщики воспримут эту новость с пониманием. Руководить командой в ближайших матчах будет Бранко Максимович», – заявил Ведищев.
«Локомотив-Кубань» в среду проиграл на выезде «Гамбургу» в матче Еврокубка. Команда идет на 3-м месте в группе А евротурнира с результатом 5-2. В Единой лиге ВТБ «Локо» на 5-й строчке (5-3).