Стартовало голосование болельщиков на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ объявила о начале голосования болельщиков на шестой в истории лиги Матч всех звезд. Голосование продлится до 14 января.

Матч пройдет 20 февраля в Москве на «ВТБ Арене» в формате «Звезды России» — «Звезды Мира».

Проголосовать за любимых игроков можно на официальной странице Лиги ВТБ в социальной сети Вконтакте.

По итогам первого этапа голосования лига опубликует расширенный список кандидатов на участие в матче, состоящий из 61 игрока — по шесть игроков из российских команд (три россиянина и три легионера) и по три игрока из иностранных команд.

На втором этапе (15-24 января) пройдет анкетирование журналистов, по итогам которого будут сформированы окончательные составы звездных команд.

Купить билеты на Матч всех звезд можно на официальном сайте Лиги ВТБ.

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