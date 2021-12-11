Единая лига ВТБ. УНИКС сыграет с «Калевом», «Зенит» примет «Нижний Новгород»

В воскресенье, 12 декабря, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ казанский УНИКС примет на своей площадке эстонский «Калев».

дома сыграет с «Нижним Новгородом».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Автодор – 7-1, – 7-1, Зенит – 5-1, ЦСКА – 5-2, Локомотив-Кубань – 5-3, – 4-3, Парма-Париматч – 3-4, – 3-5, Енисей – 2-5, Астана – 2-5, Цмоки-Минск – 1-7, Зелена-Гура – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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