Единая лига ВТБ. УНИКС сыграет с «Калевом», «Зенит» примет «Нижний Новгород»

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В воскресенье, 12 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС примет на своей площадке эстонский «Калев». 

«Зенит» дома сыграет с «Нижним Новгородом».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат  

УНИКС – Калев
Дата проведения
12 декабря, 15.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Зенит – Нижний Новгород
Дата проведения
12 декабря, 17.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Автодор – 7-1, УНИКС – 7-1, Зенит – 5-1, ЦСКА – 5-2, Локомотив-Кубань – 5-3, Нижний Новгород – 4-3, Парма-Париматч – 3-4, Калев – 3-5,  Енисей – 2-5, Астана – 2-5, Цмоки-Минск – 1-7, Зелена-Гура – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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