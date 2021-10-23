Двух болельщиков «Индианы» из первого ряда попросили покинуть арену после указки Леброна

Во время матча – (116:124 ОТ) двое болельщиков из первого ряда вынуждены были досрочно покинуть свои места.

Поклонников «Пэйсерс» попросили покинуть арену в середине овертайма после указки звездного форварда гостей .

Джеймс после игры не стал вдаваться в подробности инцидента, но намекнул, что молодой человек и девушка вели себя неподобающим образом.

«Когда речь заходит о непристойных жестах и выражениях, терпеть такое нельзя», – сказал Джеймс.

Один из поклонников утверждает в твиттере, что девушка желала смерти 17-летнему сыну баскетболиста Бронни Джеймсу.

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