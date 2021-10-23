Двух болельщиков «Индианы» из первого ряда попросили покинуть арену после указки Леброна

Во время матча «Индиана» – «Лейкерс» (116:124 ОТ) двое болельщиков из первого ряда вынуждены были досрочно покинуть свои места.
Поклонников «Пэйсерс» попросили покинуть арену в середине овертайма после указки звездного форварда гостей Леброна Джеймса.
Джеймс после игры не стал вдаваться в подробности инцидента, но намекнул, что молодой человек и девушка вели себя неподобающим образом.
«Когда речь заходит о непристойных жестах и выражениях, терпеть такое нельзя», – сказал Джеймс.
Один из поклонников утверждает в твиттере, что девушка желала смерти 17-летнему сыну баскетболиста Бронни Джеймсу.
Как «Миннесота» гнет свою линию
LeBron gets a couple of Pacer fans ejected pic.twitter.com/VmNWWj4OCE— Sex Drugs PicknRoll (@Hoop_Hoop_News) November 25, 2021