Семен Антонов назначен капитаном сборной России

Сборная России назначила 32-летнего форварда ЦСКА Семена Антонова капитаном команды.

Выбор был сделан в понедельник перед вечерней тренировкой. Кандидатуру Антонова, предложенную новым главным тренером , игроки поддержали единогласно.

Лукич объяснил решение о назначении Антонова капитаном сборной.

«К сожалению, сейчас с нами нет – по договоренности с клубом мы его не вызывали. И в этом окне мы выбрали нового капитана. Почему Семен? Тут все просто. Во-первых, из всей нынешней команды у него самый большой стаж в национальной команде. Во-вторых, у Антонова есть победный опыт со сборной России – за его плечами бронза чемпионата Европы и Олимпийских игр.

И еще один момент – пожалуй, самый важный для меня – человеческие качества. Отношение к делу, отношение к партнерам по команде, формирование командной химии. У меня уже был опыт работы с Семеном как капитаном команды – в «Нижнем Новгороде», и сейчас выбор был очень простым. Никаких сомнений не было», – заявил Лукич.

Первый вызов в национальную команду Антонов получил в 2010 году. В 2012-м Семен стал соавтором первой олимпийской медали в истории российского мужского баскетбола, завоевав бронзу Игр в Лондоне. В отборе на чемпионат мира-2023 форвард дебютирует в новой для себя роли.

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