Яннис Адетокумбо: «Нас, людей, которые обращаются к спортивным психиатрам, называют «слабыми»

Звездный форвард в интервью GQ рассказал, почему спустя семь лет после прихода в НБА ему пришлось обратиться к спортивному психиатру.

«Нас, людей, которые обращаются к спортивным психиатрам, называют «слабыми». Такие случаи уже были. «Ты испытываешь тревогу? Ты такой слабак. Давай, разберись с этим». Вот как это происходит. Вот почему людям трудно с кем-то поговорить и открыться. Даже мне было очень тяжело.

Я задумался о том, чтобы бросить спорт, когда мне было 18 лет. Люди не понимают, какое сильное давление испытывает молодой спортсмен из другой страны. Потому что ты должен не просто выступать и быть лучшим, ты должен нести на своих плечах большой бренд. У тебя есть твоя страна, в моем случае это Греция. Ты должен думать обо всех этих людях.

Я никогда не говорил этого: я не хочу облажаться.

Я приехал сюда, когда мне было 18 лет. У меня почти не было опыта самостоятельной жизни. Мне было страшно. Я никогда в жизни не чувствовал себя одиноким, и мне было страшно. Я возвращался в отель в 20:30, потому что мне было страшно. Я был один.

Я боялся жизни. Черт возьми, мне было 18. Я был ребенком. Я боялся жизни, а мне нужно было еще и выходить на площадку. Я боялся этих парней. Но у меня не было выбора. Я не мог все бросить. Если бы я все бросил, я не смог бы помочь своей семье.

У меня была миссия. Вот почему спустя семь лет мне пришлось с кем-то поговорить. Потому что теперь у меня проблемы, понимаете? Но ничто не могло меня остановить», – рассказал Яннис.

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