На пост главного тренера сборной России претендуют Сергей Базаревич и Зоран Лукич («Спорт-Экспресс»)

до конца сентября должна определиться с новым главным тренером сборной России.

По информации «Спорт-Экспресс», в федерации выбирают между кандидатурами и .

Базаревич возглавлял национальную команду с 2016 года. Лукич успешно работает во главе «Нижнего Новгорода».

Отмечается, что вариант с Лукичем активно поддерживает генеральный менеджер сборной и «Нижнего Новгорода» Сергей Панов.

Минувшим летом российская команда не смогла отобраться на Игры в Токио, дважды уступив в квалификационном турнире. Совет РФБ признал выступление неудовлетворительным, контракт Базаревича подошел к концу.

В ноябре сборная России стартует в квалификации чемпионата мира 2023 года.