«Бруклин» принял решение касательно статуса Кайри Ирвинга в сезоне-2021/22.
Разыгрывающий не будет играть и тренироваться с «Нетс», пока не сможет полноценно выступать за команду.
В обсуждении вопроса, помимо владельца клуба Джозефа Цая и генерального менеджера Шона Маркса, принимали участие звездные баскетболисты Кевин Дюрэнт и Джеймс Харден.
Напомним, что Ирвинг отказывается от вакцинации против COVID-19 и не может участвовать в домашних матчах команды из-за требований властей Нью-Йорка о вакцинации.
«Тайные общества внедряют вакцины, чтобы подключить черных к компьютеру по плану Сатаны». Кайри Ирвинг возглавил антипрививочников НБА
«Нетс» отстранили Кайри, и теперь он потеряет 20-25 млн, если не поставит прививку (а он не хочет!). Все дело в жестких правилах НБА для невакцинированных