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    «Бруклин» отстранил Ирвинга до тех пор, пока он не сможет играть в домашних матчах. Кайри отказывается от вакцинации

    Теги Бруклин Шон Маркс НБА Кевин Дюрэнт Джеймс Харден Кайри Ирвинг Джозеф Цай коронавирус Здоровье Баскетбол

    «Бруклин» принял решение касательно статуса Кайри Ирвинга в сезоне-2021/22.

    Разыгрывающий не будет играть и тренироваться с «Нетс», пока не сможет полноценно выступать за команду.

    В обсуждении вопроса, помимо владельца клуба Джозефа Цая и генерального менеджера Шона Маркса, принимали участие звездные баскетболисты Кевин Дюрэнт и Джеймс Харден.

    Напомним, что Ирвинг отказывается от вакцинации против COVID-19 и не может участвовать в домашних матчах команды из-за требований властей Нью-Йорка о вакцинации.

    «Тайные общества внедряют вакцины, чтобы подключить черных к компьютеру по плану Сатаны». Кайри Ирвинг возглавил антипрививочников НБА

    «Нетс» отстранили Кайри, и теперь он потеряет 20-25 млн, если не поставит прививку (а он не хочет!). Все дело в жестких правилах НБА для невакцинированных

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