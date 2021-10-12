«Бруклин» отстранил Ирвинга до тех пор, пока он не сможет играть в домашних матчах. Кайри отказывается от вакцинации

принял решение касательно статуса Кайри Ирвинга в сезоне-2021/22.

Разыгрывающий не будет играть и тренироваться с «Нетс», пока не сможет полноценно выступать за команду.

В обсуждении вопроса, помимо владельца клуба Джозефа Цая и генерального менеджера , принимали участие звездные баскетболисты и .

Напомним, что Ирвинг отказывается от вакцинации против и не может участвовать в домашних матчах команды из-за требований властей Нью-Йорка о вакцинации.

«Тайные общества внедряют вакцины, чтобы подключить черных к компьютеру по плану Сатаны». Кайри Ирвинг возглавил антипрививочников НБА

«Нетс» отстранили Кайри, и теперь он потеряет 20-25 млн, если не поставит прививку (а он не хочет!). Все дело в жестких правилах НБА для невакцинированных