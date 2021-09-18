Кириленко открыл арт-площадку в Махачкале с баскетбольным кольцом и октагоном в честь Хабиба

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко вместе с благотворительным фондом «Кириленко-детям!» открыл в Махачкале арт-площадку, вдохновленную историей знаменитого бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.

На небольшой территории объекта расположен корт для игры в баскетбол 3х3, октагон для спаррингов и воркаут-зона.

«Вдохновленные историей Хабиба Нурмагомедова, в этом году в Махачкале, столице Республики Дагестан, мы открыли небольшую площадку.

Фонд «Кириленко-детям!» попробовал создать первую арт-площадку на Кавказе, в которой объединены многовековые традиции народов Дагестана и современное искусство: кубачинский орнамент, будто обвивающий подножье баскетбольной стойки, и одновременно с этим расписанная граффити стена здания.

Изображение спортсменов выбрано как точка, объединяющая два вида спорта – плотный контакт и борьба возможны не только в ринге, но и на баскетбольном корте.

Утренняя роса, рассветные лучи и пастельная дымка – идеальные природные декорации для знакомства с новой площадкой», – сообщается в инстаграме Кириленко.

Вход на новую площадку свободный. Она расположена в Махачкале на территории СОШ №42 по адресу Кировский район, 8-я Источная д. 2 – пр. Акушинского 92Б.

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