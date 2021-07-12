Единая лига ВТБ. УНИКС примет «Локомотив-Кубань» в матче открытия, ЦСКА против «Цмоки-Минск»

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Сегодня, 23 сентября, двумя играми стартует 13-й сезон Единой лиги ВТБ.

В матче открытия регулярного чемпионата казанский УНИКС встретится дома с краснодарским «Локомотивом-Кубань».

ЦСКА в рамках первого тура сыграет в гостях против «Цмоки-Минск».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС – Локомотив-Кубань
Дата проведения
23 сентября, 19.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Цмоки-Минск – ЦСКА
Дата проведения
23 сентября, 19.30, «Минск-Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Зенит – 0-0, ЦСКА – 0-0, УНИКС – 0-0, Локомотив-Кубань – 0-0, Нижний Новгород – 0-0, Зелена-Гура – 0-0, Парма-Париматч – 0-0, Автодор – 0-0, Калев – 0-0, Енисей – 0-0, Астана – 0-0, Цмоки-Минск – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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