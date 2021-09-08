ЦСКА расторг соглашение с Майком Джеймсом

ЦСКА официально объявил о расторжении действующего соглашения с защитником (31 год, 185 см).

Американец провел в составе московского клуба два неполных сезона. На счету Джеймса 87 матчей за ЦСКА, в которых он набирал 18,8 очка и делал 4,7 передачи в среднем за встречу.

Джеймс покинул ЦСКА по ходу сезона-20/21 после конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом. Во второй части минувшего сезона защитник по соглашению с армейцами выступал за «Бруклин». По окончании сезона клуб НБА не сделал 31-летнему игроку предложение о новом контракте. Американец вернулся в Москву и выступал в товарищеских матчах за ЦСКА-2.

Контракт Джеймса с ЦСКА был рассчитан еще на два года. За каждый год в московском клубе американец должен был заработать 2,5 млн долларов. В Европе больше получают только Никола Миротич, Шейн Ларкин и Василие Мицич.

Из «Реала», ЦСКА, «Маккаби» игроки убегают в НБА (и их туда зовут!), не дожидаясь конца сезона. Что происходит?

В ЦСКА разругались тренер Итудис и суперзвезда Джеймс (сбежал с игры). Что стряслось и кто первый на выход?

«Бруклин» подарил лучший момент сезона в последний день регулярного чемпионата НБА. Блэйк, Кайри, Майк Джеймс и Кей Ди ушли в отрыв