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    ЦСКА расторг соглашение с Майком Джеймсом

    Теги переходы ЦСКА Turkish Airlines EuroLeague НБА Единая лига ВТБ Майк Джеймс 1990 Баскетбол

    ЦСКА официально объявил о расторжении действующего соглашения с защитником Майком Джеймсом (31 год, 185 см).

    Американец провел в составе московского клуба два неполных сезона. На счету Джеймса 87 матчей за ЦСКА, в которых он набирал 18,8 очка и делал 4,7 передачи в среднем за встречу.

    Джеймс покинул ЦСКА по ходу сезона-20/21 после конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом. Во второй части минувшего сезона защитник по соглашению с армейцами выступал за «Бруклин». По окончании сезона клуб НБА не сделал 31-летнему игроку предложение о новом контракте. Американец вернулся в Москву и выступал в товарищеских матчах за ЦСКА-2.

    Контракт Джеймса с ЦСКА был рассчитан еще на два года. За каждый год в московском клубе американец должен был заработать 2,5 млн долларов. В Европе больше получают только Никола Миротич, Шейн Ларкин и Василие Мицич.

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