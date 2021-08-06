Олимпиада. Баскетбол. Мужчины. В финале США сразятся с Францией, в матче за бронзу Словения сыграет с Австралией

В субботу, 7 августа, на летних Играх в Токио будут разыграны медали олимпийского баскетбольного турнира среди мужчин.
В финале сборная США сразится с командой Франции.
В матче за бронзу Словения встретится с Австралией.
Олимпиада-2020
Токио, Япония
Баскетбол
Мужчины
Плей-офф
Финал
- Дата проведения
- 7 августа, 05.30, «Saitama Super Arena»
Матч за 3-е место
- Дата проведения
- 7 августа, 14.00, «Saitama Super Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Я не знаю ничего об Анголе. Но Ангола в беде». В 1992-м Чарльз Баркли треснул локтем африканского баскетболиста и чуть не подставил Дрим-Тим
Трагедия Словении и Луки Дончича – единственное, ради чего нужен был баскетбол в Токио
На протяжении 20 лет Испанию не представляли без братьев Газолей. Они провели последний матч в Токио и больше не сыграют за сборную
Прощание со Сколой – один из киношных моментов этой Олимпиады. Матч прервали, чтобы поаплодировать легенде Аргентины