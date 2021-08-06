Олимпиада. Баскетбол. Мужчины. В финале США сразятся с Францией, в матче за бронзу Словения сыграет с Австралией

В субботу, 7 августа, на летних Играх в Токио будут разыграны медали олимпийского баскетбольного турнира среди мужчин.

В финале сборная США сразится с командой Франции.

В матче за бронзу Словения встретится с Австралией.

Олимпиада-2020

Токио, Япония

Баскетбол

Мужчины

Плей-офф

Финал

Матч за 3-е место

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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