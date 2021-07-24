Марио Хезоня заключил контракт с УНИКСом по схеме «1+1»

Легкий форвард (26 лет, 206 см) стал игроком .

Казанский клуб объявил о подписании контракта с хорватским баскетболистом. Соглашение рассчитано на один сезон, с опцией продления еще на один год.

Хезоня покинул «Панатинаикос», за который выступал с февраля. В социальных сетях Марио признавался, что хочет остаться в греческом клубе, однако он не может принять решение исходя только из личных предпочтений. Ранее сообщалось, что новый клуб Хезони должен будет заплатить 400 тысяч евро «Барселоне», за которую хорват играл до переезда в НБА с 2012 по 2015 годы.

В Евролиге-2020/21 Хезоня вышел на паркет в 18 матчах в составе , он набирал 14,4 очка, 3,3 подбора и 1,7 передачи в среднем за игру, реализуя 46,3% двухочковых и 36,6% трехочковых бросков.

УНИКС в предстоящем сезоне выступит в Евролиге благодаря попаданию в финал Еврокубка-2020/21.

Хезоня был выбран под 5-м номером драфта НБА 2015 года. За 5 сезонов в составе «Орландо», «Нью-Йорка» и «Портленда» Марио сыграл 330 матчей (69 в старте), он набирал 6,9 очка, 3,1 подбора и 1,3 передачи за 18,5 минуты, реализуя 41,7% бросков с игры, 31,9% из-за дуги и 81,2% штрафных.

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