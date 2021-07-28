Игорь Кочарян о медалях в 3х3: «Если в каждом виде спорта в России установится такая высокая планка, то у нас все будет неплохо»

Генеральный менеджер женской сборной России 3х3 Игорь Кочарян после поражения в финале в Токио от США (15:18) заявил, что судейство не стало главной причиной неудачного результата в решающем матче.

Также Кочарян отметил высокий уровень баскетбола 3х3 в стране. И мужская, и женская сборная стали серебряными призерами летних Игр.

«Тему судейства не думаю, что стоит трогать. Нас судил тот же судья, что и в прошлом матче с американками, и судейство было таким же.

Конечно, расстроены из-за поражения, но если в каждом виде спорта в России планка будет так высоко, что серебро будет поводом расстраиваться, то, наверное, все будет неплохо у нас. Уверен, что этот турнир добавит популярности 3х3 в стране, мы получали много сообщений, поддержки», – рассказал Кочарян.

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