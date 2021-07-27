Олимпиада. Баскетбол 3x3. Мужчины. 1/4 финала. Россия одолела Нидерланды и вышла в полуфинал

Во вторник, 27 июля, на в Токио проходят два четвертьфинальных матча баскетбольного турнира 3x3 среди мужских команд.

Россия одолела Нидерланды и вышла в полуфинал, где встретится с главным фаворитом соревнований Сербией.

Латвия встретится с Японией.

Финал и игра за 3-е место состоятся в среду, 28 июля.

Олимпийский турнир по баскетболу 3x3

Токио, Япония

Мужчины

1/4 финала

Нидерланды – Россия – 19:21

РОССИЯ: Зуев (9), Карпенков, Писклов (оба – 5), Шаров (2).

27 июля. 15:00 (прямая трансляция на «Матч! Игра»)

Латвия – Япония

27 июля. 16:20

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Почему бы не отправить на турнир Алексея Шведа? Нельзя ли доминировать с помощью семифутера? А есть тут свой Джордан? Задаем стыдные вопросы о баскетболе 3х3