Олимпиада. Баскетбол 3x3. Мужчины. 1/4 финала. Россия одолела Нидерланды и вышла в полуфинал

Во вторник, 27 июля, на Олимпиаде в Токио проходят два четвертьфинальных матча баскетбольного турнира 3x3 среди мужских команд.
Россия одолела Нидерланды и вышла в полуфинал, где встретится с главным фаворитом соревнований Сербией.
Латвия встретится с Японией.
Финал и игра за 3-е место состоятся в среду, 28 июля.
Олимпийский турнир по баскетболу 3x3
Токио, Япония
Мужчины
1/4 финала
Нидерланды – Россия – 19:21
РОССИЯ: Зуев (9), Карпенков, Писклов (оба – 5), Шаров (2).
27 июля. 15:00 (прямая трансляция на «Матч! Игра»)
Латвия – Япония
27 июля. 16:20
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Почему бы не отправить на турнир Алексея Шведа? Нельзя ли доминировать с помощью семифутера? А есть тут свой Джордан? Задаем стыдные вопросы о баскетболе 3х3