«Зенит» объявил о подписании контракта с Шабаззом Напьером

Санкт-петербургский объявил о переходе в команду разыгрывающего (29 лет, 185 см).

Контракт с американским баскетболистом рассчитан на 1 год.

В последний раз Напьер выступал в НБА в 2020 году за «Вашингтон». В 20 матчах в составе «Уизардс» он набирал по 11,6 очков и 3,8 передачи в среднем за игру.

Шабазз был выбран на драфте 2014 года под общим 24-м номером. Его статистика в 345 матчах лиги – 7,1 очка и 2,5 передачи, с реализацией трехочковых 34,5%.

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