Наверх
Sports.ru NBA

    «Зенит» объявил о подписании контракта с Шабаззом Напьером

    Теги переходы Зенит Turkish Airlines EuroLeague НБА Единая лига ВТБ Шабазз Напьер Баскетбол

    Санкт-петербургский «Зенит» объявил о переходе в команду разыгрывающего Шабазза Напьера (29 лет, 185 см).

    Контракт с американским баскетболистом рассчитан на 1 год.

    В последний раз Напьер выступал в НБА в 2020 году за «Вашингтон». В 20 матчах в составе «Уизардс» он набирал по 11,6 очков и 3,8 передачи в среднем за игру.

    Шабазз был выбран на драфте НБА 2014 года под общим 24-м номером. Его статистика в 345 матчах лиги – 7,1 очка и 2,5 передачи, с реализацией трехочковых 34,5%.

    Китайская баскетболистка покорила интернет. Девушке всего 14 лет, но ее рост уже 226 сантиметров

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья