Александр Мальцев: «Господа чиновники, разберитесь с футболом и баскетболом. И не трогайте хоккей, где мы Олимпиаду выигрываем»

Двукратный олимпийский чемпион, прославленный советский хоккеист Александр Мальцев выразил мнение, что не стоит сравнивать происходящее в российском хоккее с ситуацией в сборных России по футболу и баскетболу.

Футбольная сборная в июне не смогла выйти в плей-офф Евро-2020. Хоккейная команда в этом году проиграла в 1/4 финала чемпионата мира, а российские баскетболисты второй раз подряд не смогли отобраться на летнюю Олимпиаду.

«Искренне возмутило отношение некоторых чиновников к моему любимому хоккею.

Наш вид спорта пытаются поставить в один ряд с реально проблемными отраслями – футболом, баскетболом. Но ведь любому трезвомыслящему болельщику ясно, что в хоккее ситуация намного лучше. Профессионалам это тем более должно быть ясно. Тут даже спорить не о чем.

Где растут мастера высшего уровня? Тоже в хоккее. Я вижу работу, вижу развитие. Если хоккей вызывает во мне чувство гордости, то футбол с баскетболом – другие чувства, можно сказать, разочарование.

Не понимаю, почему государство тратит на футбол и баскетбол столько денег. Вы сами видели, как мастера с зарплатами по 3 млн евро сыграли на Евро. А что в баскетболе? Специально спросил у знающих людей. И обалдел. Бюджет ЦСКА и «Химок» – по 2 млрд рублей, у Казани с Краснодаром – по 1,5 млрд. И баскетбольная сборная на фоне этих растрат не отбирается на вторую подряд Олимпиаду. Нонсенс!

Вот с этим и разбирайтесь, господа чиновники. И не трогайте хоккей, где мы Олимпиаду выигрываем. Не перекладывайте с больной головы на здоровую», – приводит слова Мальцева РБК.

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