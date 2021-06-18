ЦСКА объявил о продлении контракта с Габриэлем Лундбергом

Московский ЦСКА на официальном сайте объявил о продлении контракта с разыгрывающим Габриэлем Лундбергом (26 лет, 193 см).

Датчанин заключил с армейским клубом соглашение по схеме 2+1.

Лундберг начинал сезон-2020/21 в польской «Зелена-Гуре», а в феврале перешел в московский клуб.

В составе армейцев Габриэль набирал в 11,3 очка, 2,5 подбора и 2,2 ассиста за 20,1 минуты на площадке в 15 матчах, реализуя 43,6% бросков из-за дуги.

В 13 встречах Единой лиги ВТБ средние показатели Лундберга составили 9,7 очка, 2,0 подбора, 2,6 передачи, 1,3 перехвата за 21,6 минуты.

Вместе с красно-синими Лундберг стал чемпионом Лиги ВТБ и России, участником «Финала четырех» Евролиги, новобранцем года в Лиге ВТБ.

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