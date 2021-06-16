В Калининграде открыт крупнейший в России центр уличного баскетбола

Председатель ПСБ Петр Фрадков, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и президент РФБ Андрей Кириленко открыли самый большой в России центр уличного баскетбола площадью 4500 кв.м на территории стадиона «Калининград».

Центр был построен в рамках реализации первого всероссийского спортивного проекта «ПСБ – Детям» при поддержке РФБ и стал третьим по счету.

«Наш проект «ПСБ – Детям» очень востребован в регионах, и до конца этого года мы планируем ввести в эксплуатацию еще три центра уличного баскетбола в нескольких городах. Уверен, что наши площадки станут местом притяжения как для любителей, так и для профессионалов. Для всей Калининградской области действительно большой праздник – мы увидели горящие глаза спортсменов и зрителей, которые участвовали в сегодняшнем турнире за кубок Калининградской области по баскетболу 3x3. Хочу поблагодарить губернатора области Антона Алиханова и президента РФБ Андрея Кириленко за вовлеченность и содействие в реализации проекта», – прокомментировал событие Фрадков.

Подобные спортивные комплексы банка уже работают в Туле и Новомосковске. Крупнейший из них – калининградский ЦУБ – включает в себя полноразмерную баскетбольную площадку для игры 5 на 5, несколько стритбольных зон для игры 3 на 3 и пространство для занятия воркаутом. Он полностью отвечает стандартам международной федерации баскетбола.

Все желающие могут прийти в новый центр и тренироваться бесплатно – он доступен для спортсменов и любителей разных возрастов.

Также ПСБ и Калининградская область заключили соглашение о сотрудничестве для стимулирования социально-экономического развития самого западного региона Российской Федерации. В частности, ПСБ будет содействовать руководству области в реализации крупнейших инвестиционных и социально-значимых проектов, поддерживать малое и среднее предпринимательство, повышать доступность программы ипотечного кредитования для работников бюджетной сферы, а также разработает проект по повышению финансовой грамотности жителей региона.