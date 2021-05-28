«Бостон» обменяет Кембу Уокера в «Оклахому». Эл Хорфорд вернется в «Селтикс»

«Бостон» обменяет разыгрывающего защитника (31 год, 183 см) и 16-й пик драфта-2021 в «Оклахому» на центровых (35 лет, 206 см) и (21 год, 218 см).

«Тандер» также получит выбор во втором раунде драфта-2025, а к «Селтикс» перейдет пик второго раунда драфта-2023.

Контракт Уокера рассчитан до 2023 года с зарплатой 36 млн долларов за сезон-21/22 и 37,7 млн – за сезон-22/23, на который есть опция игрока.

Кемба провел за «Селтикс» два сезона. Проведя в сезоне-20/21 43 матча, он набирал в среднем 19,3 очка, 4,0 подбора и 4,9 передачи.

Хорфорд, который выступал за «Бостон» с 2016 по 2019 год, провел за «Тандер» один сезон, набирая 14,2 очка, 6,7 подбора и 3,4 передачи в среднем за матч. 21-летний Браун сыграл в этом сезоне 43 встречи, набирая в среднем 8,6 очка, 8,9 подбора и 1,1 блок-шота.

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