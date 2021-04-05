Российские игроки не хотят приезжать в сборную из-за Базаревича и Панова («Спорт-Экспресс»)

Некоторые ведущие российские баскетболисты, включая Алексея Шведа, Виталия Фридзона, Сергея Карасева, Дмитрия Хвостова и , отказались от выступления за сборную России в квалификации к Играм в Токио.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», многие российские игроки не хотят работать с генеральным менеджером сборной и главным тренером .

По информации источника, по ходу сезона Панов и Базаревич практически не интересовались состоянием баскетболистов и не шли им навстречу для решения личных проблем.

«Один звонок от главного тренера или генерального менеджера раз в полгода считается нормой. Игрокам часто не идут навстречу в каких-то личных вопросах – например, Зубков попросил позже приехать на сбор, но ему долго в этом отказывали.

Игрок может узнать о вызове в национальную команду на официальном сайте. При этом так и не получить официального приглашения и самостоятельно уточнять свой статус у сотрудников РФБ», – описывает ситуацию «СЭ».

Ранее генеральный менеджер сборной Сергей Панов прокомментировал многочисленные отказы игроков следующим образом: «Поймите, мы не можем заставлять ребят играть за сборную. В команде только те, кто готов выступать на турнирах под флагом страны с горящими глазами».

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