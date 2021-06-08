Наверх
Sports.ru NBA

    НБА. Плей-офф. «Финикс» встретится дома с «Денвером»

    Теги результаты Денвер Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

    В среду, 9 июня, в рамках второго раунда плей-офф НБА пройдет один матч.

    В полуфинале Западной конференции «Финикс» Криса Пола и Девина Букера постарается развить успех в серии с «Денвером» Николы Йокича (1-0).

    НБА

    Плей-офф

    Полуфинал Западной конференции (до 4 побед)

    Второй матч

    Финикс – Денвер
    Дата проведения
    10 июня, 04.30, «Phoenix Suns Arena»
    Онлайн матча

    «Финикс» ведет в серии – 1-0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Никола Йокич – MVP! Доминировал по продвинутой статистике и удивлял красотой в каждом матче

    «Моя игра всех бесит, но мне плевать». Крис Пол – в 36 лет и со всеми травмами – остается одним из самых влиятельных людей НБА, но как?!

    Леброн впервые вылетел в первом раунде. У Букера 47 очков, а Дэвис опять сломался

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья