НБА. Плей-офф. «Финикс» встретится дома с «Денвером»

В среду, 9 июня, в рамках второго раунда плей-офф НБА пройдет один матч.

В полуфинале Западной конференции «Финикс» Криса Пола и Девина Букера постарается развить успех в серии с Николы Йокича (1-0).

НБА

Полуфинал Западной конференции (до 4 побед)

Второй матч

ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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