НБА. Плей-офф. «Финикс» встретится дома с «Денвером»

В среду, 9 июня, в рамках второго раунда плей-офф НБА пройдет один матч.
В полуфинале Западной конференции «Финикс» Криса Пола и Девина Букера постарается развить успех в серии с «Денвером» Николы Йокича (1-0).
НБА
Полуфинал Западной конференции (до 4 побед)
Второй матч
- Дата проведения
- 10 июня, 04.30, «Phoenix Suns Arena»
«Финикс» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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