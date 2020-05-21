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    «Никс» впервые с 2013 года гарантировали себе участие в плей-офф

    Теги Бостон Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Джулиус Рэндл Баскетбол

    «Никс» досрочно обеспечили себе выход в плей-офф-2021.

    Участие в плей-офф «Нью-Йорку» гарантировало поражение «Селтикс» от «Кавальерс» в среду. Команда сыграет в «постсезонке» впервые с 2013 года.

    «С этим пунктом мы справились, «Никс». Но мы еще далеки от своей цели», – написал в твиттере лидер команды Джулиус Рэндл после игры в Кливленде.

    На данный момент «Нью-Йорк» идет на Востоке 6-м с результатом 38-31.

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