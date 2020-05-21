«Никс» впервые с 2013 года гарантировали себе участие в плей-офф

«Никс» досрочно обеспечили себе выход в плей-офф-2021.

Участие в плей-офф «Нью-Йорку» гарантировало поражение «Селтикс» от «Кавальерс» в среду. Команда сыграет в «постсезонке» впервые с 2013 года.

«С этим пунктом мы справились, «Никс». Но мы еще далеки от своей цели», – написал в твиттере лидер команды после игры в Кливленде.

На данный момент идет на Востоке 6-м с результатом 38-31.

«Больше всего меня разочаровало лицемерие Америки». Первый словенец в НБА не покорил Штаты, но перепрыгнул через машину задолго до Кобе и Гриффина