Мантас Калниетис – MVP Единой лиги ВТБ в сезоне-20/21

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» признан MVP регулярного чемпионата в сезоне-2020/21.

В завершившемся регулярном чемпионате Калниетис стал лучшим ассистентом во всей Лиге (9,8 передачи) и третьим по эффективности (17,3 балла). 9,8 передачи в среднем за матч в регулярном чемпионате – лучший показатель в истории Единой лиги ВТБ.

В 20 матчах плеймейкер также набирал в среднем по 9,6 очка и 3,4 подбора.

Краснодарский клуб впервые в своей истории занял второе место в регулярном сезоне, одержав 18 побед в 24 матчах. Результат кубанцев с литовцем – 16-4, без него 2-2.

Калниетис стал первым представителем «Локомотива-Кубань», признанным самым полезным игроком регулярного чемпионата Лиги.

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