Премьер-лига. Женщины. Финал. 3-й матч. УГМК обыграл курское «Динамо» и в 13-й раз подряд стал чемпионом России

Во вторник, 27 апреля, екатеринбургский УГМК обыграл курское и в 13-й раз подряд завоевал титул чемпиона России.

Третий матч финальной серии плей-офф женской Премьер-лиги, прошедший в Курске, завершился со счетом 90:71 в пользу гостей. УГМК стал 15-кратным чемпионом России.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Плей-офф

Финал (до трех побед)

Третий матч

ДИНАМО КУРСК - УГМК – 71:90 (16:16, 22:22, 22:24, 11:28)

ДИНАМО: Бентли (19), Козик (13), Огунбовале (13).

УГМК: Куигли (23), Грайнер (23), Стюарт (15 + 10 подборов), Вандерслут (10 + 13 передач).

27 апреля. 19.00

УГМК победил в серии – 3-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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