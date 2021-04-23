Премьер-лига. Женщины. Финал. 3-й матч. УГМК обыграл курское «Динамо» и в 13-й раз подряд стал чемпионом России

Во вторник, 27 апреля, екатеринбургский УГМК обыграл курское «Динамо» и в 13-й раз подряд завоевал титул чемпиона России.
Третий матч финальной серии плей-офф женской Премьер-лиги, прошедший в Курске, завершился со счетом 90:71 в пользу гостей. УГМК стал 15-кратным чемпионом России.
Чемпионат России
Женщины
Плей-офф
Финал (до трех побед)
Третий матч
ДИНАМО КУРСК - УГМК – 71:90 (16:16, 22:22, 22:24, 11:28)
ДИНАМО: Бентли (19), Козик (13), Огунбовале (13).
УГМК: Куигли (23), Грайнер (23), Стюарт (15 + 10 подборов), Вандерслут (10 + 13 передач).
27 апреля. 19.00
УГМК победил в серии – 3-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
«Зенит» шокировал «Барселону» в первом матче. Кевин Пангос издевался над Газолем, Миротичем и Дэвисом