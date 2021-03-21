Джамар Смит из УНИКСа – MVP Еврокубка-2020/21

Защитник казанского УНИКСа Джамар Смит признан самым ценным игроком Еврокубка в сезоне-2020/21.

В 20 матчах сезона 34-летний Смит набирает 17,1 очка, 2,6 подбора, 3,5 передачи и 1,2 перехвата в среднем за игру с процентом реализации 3-очковых 47,9.

УНИКС вышел в финальную серию, где соперником команды станет «Монако».

Смит ранее был включен в первую символическую пятерку сезона.

УНИКС стал первой командой в истории Еврокубка, представители которой дважды получали награду MVP. Ранее почетный приз доставался выступавшему за казанцев Эндрю Гаудлоку.

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