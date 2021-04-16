ЦСКА объявил о переезде Майка Джеймса в НБА. По окончании сезона баскетболист вновь будет считаться игроком московского клуба

Московский ЦСКА на своем официальном сайте объявил о переезде разыгрывающего (1,85 м, 91 кг) в НБА.

30-летний баскетболист получил разрешение на выступление в НБА до конца текущего сезона. По окончании чемпионата Джеймс вновь будет считаться игроком ЦСКА.

В ближайшие дни Джеймс подпишет контракт с одним из клубов НБА. Ранее инсайдер Чема де Лукас сообщал, что Майк присоединится к .

Баскетболист в данный момент находится в США. Майк улетел на родину в начале апреля после отстранения из состава ЦСКА из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом.

Джеймс является баскетболистом ЦСКА с 2019 года. В составе московского клуба он провел 55 матчей в Евролиге, в среднем набирая 20,2 очка, 3,2 подбора и 5 результативных передач. Майк реализовал более 40% трехочковых за московский клуб в и лиге ВТБ.

Контракт Джеймса с армейцами действует до конца сезона-2022/23.

Напомним, что Джеймс имеет опыт выступления в в сезоне-2017/18. Игрок суммарно провел 36 матчей за «Финикс» и «Новый Орлеан», набирая 9,3 очка, 3,5 передачи и 2,5 подбора при реализации трехочковых 26,5%.

В ЦСКА разругались тренер Итудис и суперзвезда Джеймс (сбежал с игры). Что стряслось и кто первый на выход?