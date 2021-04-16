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    ЦСКА объявил о переезде Майка Джеймса в НБА. По окончании сезона баскетболист вновь будет считаться игроком московского клуба

    Теги переходы ЦСКА Бруклин Turkish Airlines EuroLeague НБА Единая лига ВТБ Майк Джеймс 1990 Баскетбол

    Московский ЦСКА на своем официальном сайте объявил о переезде разыгрывающего Майка Джеймса (1,85 м, 91 кг) в НБА.

    30-летний баскетболист получил разрешение на выступление в НБА до конца текущего сезона. По окончании чемпионата Джеймс вновь будет считаться игроком ЦСКА.

    В ближайшие дни Джеймс подпишет контракт с одним из клубов НБА. Ранее инсайдер Чема де Лукас сообщал, что Майк присоединится к «Бруклину».

    Баскетболист в данный момент находится в США. Майк улетел на родину в начале апреля после отстранения из состава ЦСКА из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом.

    Джеймс является баскетболистом ЦСКА с 2019 года. В составе московского клуба он провел 55 матчей в Евролиге, в среднем набирая 20,2 очка, 3,2 подбора и 5 результативных передач. Майк реализовал более 40% трехочковых за московский клуб в Евролиге и Единой лиге ВТБ.

    Контракт Джеймса с армейцами действует до конца сезона-2022/23.

    Напомним, что Джеймс имеет опыт выступления в НБА в сезоне-2017/18. Игрок суммарно провел 36 матчей за «Финикс» и «Новый Орлеан», набирая 9,3 очка, 3,5 передачи и 2,5 подбора при реализации трехочковых 26,5%.

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