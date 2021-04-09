Еврокубок. 1/2 финала. УНИКС сыграет с «Виртусом» за выход в финал и путевку в Евролигу

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В среду, 14 апреля, состоится 3-й решающий матч полуфинальной серии Еврокубка между итальянским «Виртусом» и казанским УНИКСом.

Победившая команда не только сыграет в финале с «Монако», но и получит путевку в Евролигу на следующий сезон.

Еврокубок

Плей-офф

1/2 финала (до двух побед)

Третий матч

Виртус Италия  –  УНИКС Россия
Дата проведения
14 апреля, 21.45, «Virtus Arena»
Онлайн матча

В серии ничья – 1-1.

В другой полуфинальной серии «Монако» победил «Гран-Канарию» 2-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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