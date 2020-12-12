Стив Балмер больше не является самым богатым владельцем спортивной команды в мире

Владелец «Клипперс» и бывший генеральный директор Microsoft Стив Балмер опустился на 2-е место в списке самых богатых владельцев спортивных команд в мире по версии журнала Forbes.

Несмотря на то, что состояние Балмера увеличилось в прошлом году с 52,7 до 68,7 млрд долларов, владелец «Клипперс» уступил первенство в ежегодном списке Forbes Мукешу Амбани. Владелец команды по крикету «Мумбаи Индианс» поднялся на первое место с чистым капиталом в 84,5 млрд долларов.

Совокупный чистый капитал 20 владельцев, вошедших в список, составляет 426 млрд долларов, что на 60 процентов больше, чем в прошлом году (266 млрд).

Самую большую прибыль за прошедший год получил владелец «Кливленда» Дэн Гилберт, его состояние выросло на 700 процентов до 51,9 млрд долларов во многом благодаря его ипотечной компании Quicken Loans.

20 самых богатых владельцев спортивных команд в мире:

1. Мукеш Амбани, «Мумбаи Индианс» – 84,5 млрд долларов

2. Стив Балмер, «Лос-Анджелес Клипперс» – 68,7

3. Дэн Гилберт, «Кливленд Кавальерс» – 51,9

4. Франсуа Пино и семья, «Ренн» – 42,3

5. Дитрих Матешиц, «Нью-Йорк Ред Буллс» / «Ред Булл» – 26,9

6. Роберт Пера, «Мемфис Гризлис» – 18,3

7. Стив Коэн, «Нью-Йорк Метс» – 16

8. Роман Абрамович, «Челси» – 14,5

8. Дэвид Теппер, «Каролина Пантерз» – 14,5

10. Джозеф Цай, «Бруклин Нетс» – 11,6

11. Филипп Аншуц, «Лос-Анджелес Кингз» / «Лос-Анджелес Гэлакси» – 10,1

12. Джерри Джонс, «Даллас Ковбойс» – 8,9

13. Гассо Платтнер и семья, «Сан-Хосе Шаркс» – 8,3

14. Стэн Кронке, «Арсенал» / «Лос-Анджелес Рэмс» / «Денвер Наггетс» / «Колорадо Эвеланш» / «Колорадо Рэпидс» – 8,2

15. Шахид Хан, «Джексонвиль Джагуарс» – 8

16. Стивен Росс, «Майами Долфинс» – 7

17. Роберт Крафт, «Нью-Ингленд Пэтриотс» / «Нью-Инглэнд Революшн» – 6,9

18. Дмитрий Рыболовлев, «Монако» – 6,7

18. Микки Эрисон, «Майами Хит» – 6,7

20. Артур Бланк, «Атланта Фэлконс» / «Атланта Юнайтед» – 6,4

Стив Балмер – самый богатый босс в спорте. Он шокировал всех в IT-индустрии, а теперь называет «Клипперс» главным проектом

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