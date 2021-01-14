Ламаркус Олдридж тоже перейдет в «Бруклин»

Форвард Ламаркус Олдридж станет игроком «Нетс». Об этом его агент Джефф Шварц рассказал ESPN.

Ранее Олдридж согласился на выкуп контракта с «Сан-Антонио». Считалось, что основным претендентом на него является «Майами».

Ожидается, что в Олдридж будет выходить на позиции пятого номера. Ранее клуб с тремя суперзвездами пополнил еще один форвард, участвовавший в Матчах всех звезд – Блэйк Гриффин.

35-летний Олдридж отыграл в 15 сезонов. В этом году он набирает в среднем 13,7 очка и 4,5 подбора.

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