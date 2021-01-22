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    Виктор Оладипо перейдет из «Хьюстона» в «Майами»

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    Защитник «Хьюстона» Виктор Оладипо (1,93 м, 97 кг) в скором времени станет игроком «Майами».

    Как сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски, сегодня клубы договорились о переходе 28-летнего баскетболиста.

    В рамках сделки «Хьюстон» получит от «Хит» Эвери Брэдли, Келли Олиника и право на обмен выборами на драфте.

    Оладипо начинал сезон в «Индиане», но в январе перешел в «Рокетс» в рамках многосторонней сделки по звездному защитнику Джеймсу Хардену. В составе «Хьюстона» Виктор набирал 21,1 очка, 4,8 подбора и 5 передач за матч, реализуя 32% трехочковых.

    Контракт Оладипо истекает летом 2021 года. За последний сезон в соглашении он получит 21 млн долларов.

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