«Орландо» обменяет Аарона Гордона в «Денвер»

Форвард «Орландо» в скором времени станет игроком .

Как сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски, клубы достигли договоренности о переходе 25-летнего игрока. Также на Гордона претендовали «Миннесота», «Хьюстон» и «Бостон».

В рамках сделки «Мэджик» получат от «Наггетс» защитников Гэри Харриса и Ар Джей Хэмптона, а также защищенный выбор первого раунда на драфте 2025 года. Помимо Гордона, в «Денвер» отправится тяжелый форвард Гэри Кларк.

Ранее обменял центрового Николу Вучевича и защитника Эвана Фурнье. Клуб планирует уйти в длительную перестройку.

В нынешнем сезоне Гордон набирает 14,6 очка, 6,6 подбора и 4,2 передачи за матч, реализуя 37,5% трехочковых. Аарон зарабатывает около 18 млн долларов за сезон, его контракт истекает в 2022 году.

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