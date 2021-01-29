Тимма и Седокова побывали в Апатитах на фестивале Масленицы. Латыш пропускает матчи из-за разногласий с тренерским штабом «Химок»

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Форвард «Химок» Янис Тимма и его супруга, известная певица Анна Седокова в минувшие выходные побывали в Апатитах на фестивале Масленицы.

Седокова рассказала о посещении города и фестиваля в сторис инстаграма.

Стоит отметить, что Тимма пропускает последние матчи «Химок» из-за разногласий с тренерским штабом. Баскетболист недоволен тем, что выходит со скамейки.

3 марта латыш разминался перед игрой с «Зелена-Гурой», но покинул арену без предупреждения. После этого на площадке он не появлялся.

Сегодня подмосковный клуб сыграет с ЦСКА в Единой лиге ВТБ.

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

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