«Я буду воевать со всеми». Итудис провел эмоциональную пресс-конференцию после поражения от «Милана»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис был крайне эмоционален на пресс-конференции после поражения от (76:84) в домашнем матче Евролиги 11 марта.

Греческий специалист заявил журналистам, что не собирается сдаваться несмотря на 6 поражений в последних 9 матчах Евролиги. По словам Итудиса, «он будет воевать со всеми» и хочет выполнить свою работу до конца.

«Посмотри на меня. Ты видишь, что я сдаюсь, или видишь человека, который борется?

– Я вижу, что вы боретесь.

– Я буду воевать со всеми. У меня больше мотивации, чем у любого в этом здании и за его пределами.

Слава, деньги – все это было в моей жизни. Я достиг многого. Я состоявшийся человек. Но все равно у меня по-прежнему больше энергии, чем у кого бы то ни было. У меня есть работа, которую я обязан выполнить», – рассказал Итудис.

50-летний Итудис дважды побеждал в с ЦСКА – в 2016 и 2019 годах. В нынешнем сезоне команда пока находится на 3-м месте с результатом 18-10.

