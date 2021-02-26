«Я буду воевать со всеми». Итудис провел эмоциональную пресс-конференцию после поражения от «Милана»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис был крайне эмоционален на пресс-конференции после поражения от «Милана» (76:84) в домашнем матче Евролиги 11 марта.
Греческий специалист заявил журналистам, что не собирается сдаваться несмотря на 6 поражений в последних 9 матчах Евролиги. По словам Итудиса, «он будет воевать со всеми» и хочет выполнить свою работу до конца.
«Посмотри на меня. Ты видишь, что я сдаюсь, или видишь человека, который борется?
– Я вижу, что вы боретесь.
– Я буду воевать со всеми. У меня больше мотивации, чем у любого в этом здании и за его пределами.
Слава, деньги – все это было в моей жизни. Я достиг многого. Я состоявшийся человек. Но все равно у меня по-прежнему больше энергии, чем у кого бы то ни было. У меня есть работа, которую я обязан выполнить», – рассказал Итудис.
50-летний Итудис дважды побеждал в Евролиге с ЦСКА – в 2016 и 2019 годах. В нынешнем сезоне команда пока находится на 3-м месте с результатом 18-10.
- You see me quit? Or do you see me fighting? I’m gonna fight all. I’m more energetic than anybody else. I’m not a bullshitter— Семён Галькевич (@galkevich32) March 11, 2021
После поражения от «Милана» в Итудиса вселился Тони Монтана pic.twitter.com/LTfwl1Q9KP