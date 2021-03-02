ЦСКА потерпел свое крупнейшее поражение в современной истории Евролиги

ЦСКА уступил 70:100 в гостевом матче Евролиги 4 марта, и это поражение стало крупнейшим для московского клуба в современной истории Евролиги.

С 2000 года армейцы ни разу не проигрывали с разницей в 30 очков в .

Также ЦСКА установил еще два клубных антирекорда. Подопечные Димитриса Итудиса проиграли первую четверть с разницей в 18 очков (13:31), ранее армейцы не проигрывали более 17 очков в одной четверти. После первой половины ЦСКА уступал 27 очков «Эфесу», тогда как прошлый антирекорд клуба составлял 23 очка отставания после 20 игровых минут.

Напомним, что в матче первого круга Евролиги ЦСКА сумел одержать крупную победу над «Эфесом» со счетом 100:65.

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