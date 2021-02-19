Долг «Химок» перед игроками превысил 250 миллионов рублей (РИА Новости)

Игроки «Химок» не получают заработную плату на протяжении трех месяцев. За этот период долг подмосковного клуба перед баскетболистами превысил 250 миллионов рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщили о расторжении контрактов с форвардом Йонасом Жеребко, центровым Грегом Монро и защитником Дайрисом Бертансом. Вне расположения команды находятся центровой Девин Букер и разыгрывающий Стефан Йович.

Еще три легионера (Джордан Мики, Эррик Макколлум, Янис Тимма), а также ведущие российские баскетболисты, включая Алексея Шведа, Сергея Карасева, Вячеслава Зайцева и Сергей Моню продолжают тренироваться и исполнять контракты. Мики и Макколлум в ближайшее время могут покинуть «Химки».

Отмечается, что уход игроков не исправит финансовые проблемы «Химок». Баскетболисты, которые покидают клуб, все равно должны получить полагающиеся по соглашениям деньги.

Во вторник «Химки» прервали серию из 17 поражений подряд в рамках Евролиги, обыграв дома «Реал».



В феврале временно запретила «Химкам» регистрировать новых баскетболистов.

Женщина-тренер вывела мужскую сборную Кении на Афробаскет, впервые за 27 лет